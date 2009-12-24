Міноборони РФ здійснило пуск балістичної ракети "Воєвода"

Ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) у четвер вранці провели пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-20В ("Воєвода"), повідомив РІА "Новости" прес-секретар управління прес-служби і інформації Міноборони РФ із РВСП полковник Вадим Коваль.

"24 грудня 2009 року о 9.30 мск Ракетними військами стратегічного призначення проведено пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-20В ("Воєвода") з позиційного району з`єднання, дислокованого в Оренбурзькій області", - повідомив Коваль.

За його словами, пуск проведено в рамках дослідно-конструкторської роботи з метою підтвердження льотно-технічних характеристик ракети РС-20В і продовження терміну експлуатації ракетного комплексу "Воєвода" до 23 років.

Важкі ракети РС-20 - за натівською класифікацією SS-18 "Сатана" - найпотужніші в світі міжконтинентальні ракети. Перший випробувальний пуск відбувся в лютому 1973 року, ракету прийняли на озброєння 30 грудня 1975 року.