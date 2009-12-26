РНБО за дорученням Ющенка вивчив питання про літак зі зброєю

У Раді національної безпеки і оборони України заявляють, що спроби деяких засобів масової інформації Росії знайти в ситуації навколо затриманого в Таїланді літака Іл-76 зі зброєю “український слід” є інсинуацією та спробою використати міжнародний “збройний скандал” для впливу на виборчу кампанію Президента України.

На цьому наголошується у переданій УНІАН заяві прес-служби Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Раді національної безпеки і оборони України.

Як повідомляється у заяві, зазначена Міжвідомча комісія за дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розглянула ситуацію навколо затриманого 12 грудня у Таїланді літака Іл-76 зі зброєю на борту.

На підставі доповіді спеціальної робочої групи комісія попередньо встановила, що літак Іл-76 (реєстраційний № 4L-AWA) не належить, у тому числі за умовами лізингу та оренди, будь-якій українській компанії. Це повітряне судно є власністю іноземної авіакомпанії “Air West LTD”. Воно не зареєстроване у державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

“Наша держава, відповідно до положень Чиказької конвенції 1944 року, не несе відповідальність за підтримання його льотної придатності та експлуатацію. У складі екіпажу літака Іл-76 не було жодного українського громадянина”, - наголошують в РНБО.

У заяві повідомляється, що зазначений літак прилетів без будь-якого вантажу 13 жовтня 2009 року до аеропорту “Київ-Антонов” (м. Гостомель, Україна), де перебував на технічній стоянці відповідно до міжнародних і національних правил та процедур в складі екіпажу, який не змінювався на території України.

8 грудня 2009 року, після проведення визначених законодавством України процедур авіаційного, митного та прикордонного контролю, він вилетів без вантажу з аеропорту “Київ-Антонов” до аеропорту “Насосна” (м. Баку, Азербайджан).

У подальшому, після завантаження в аеропорту Пхеньян (КНДР), вказаний літак Іл-76 здійснив 12 грудня проміжну посадку у м. Бангкок (Таїланд). При цьому тайськими компетентними органами було виявлено невідповідність заявленого цивільного вантажу фактичному, що складався із великої кількості зброї. Літак та його екіпаж заарештовано. Тайські правоохоронні органи здійснюють необхідні слідчі дії, оскільки зазначене вище є грубим порушенням санкцій Ради безпеки ООН стосовно КНДР.

Перевіркою також встановлено, наголошують в РНБО, що жоден уповноважений Україною національний спецекспортер товарів військового призначення та авіаперевізник таких товарів не має відношення до подій, пов’язаних із затриманням у Таїланді літака Іл-76 зі зброєю.

”Тому будь-які спроби, що організовуються в деяких засобах масової інформації Російської Федерації, знайти в цій ситуації „український слід” є інсинуацією та спробою використати міжнародний „збройний скандал” для впливу на виборчу кампанію Президента України”, - заявляють в РНБО.

Українська влада та відповідні органи надають необхідне сприяння іноземним партнерам в з’ясуванні усіх обставин перевезення зброї літаком Іл-76, затриманими у Таїланді, йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, у свою чергу, керівник грузинської авіакомпанії “Air West LTD” Надарій КАКАБАДЗЕ заявляє про повну невинність затриманих у Таїланді своїх льотчиків літака Іл-76 і їх непричетності до організації незаконного перевезення зброї.

«Рішуче і з усією відповідальністю заявляємо, що наш екіпаж до висунутих звинувачень не має жодного відношення. Льотчики ні в чому не винні. Вони діяли чітко у рамках посадових інструкцій і повноважень, в повному обсязі виконуючи як умови чинного контракту з перевезення і забезпечення збереження взятого на борт вантажу, так і умов «Конвенції для уніфікації деяких правил міжнародних валютних перевезень», - заявив авіаперевізник.