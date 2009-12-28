У Ющенка відповідальність за нафту для Європи поклали на РФ

Представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що російська сторона, зокрема в особі керівництва ВАТ «Транснефть», останнім часом поширює некоректну і неправдиву інформацію про начебто загрози щодо припинення транспортування російської нафти через територію України, зокрема, до словацьких, чеських і угорських НПЗ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України з посиланням на Б.СОКОЛОВСЬКОГО.

За словами Представник Президента, Україна, зокрема як член Енергетичної Хартії була і є надійним та прогнозованим транзитером нафти. Він зауважив, що на сьогодні на території нашої держави нема жодних причин або підстав для стурбованості наших західних і східних партнерів щодо невиконання Україною своїх зобов`язань з транзиту нафти. «Українська нафтотранспортна інфраструктура повністю відповідає проектним нормативам і готова виконувати в повному обсязі технічні й організаційні функції з транспортування нафти», – зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. Водночас він нагадав, що Російська сторона останніми роками неодноразово скорочувала обсяги поставок і транзиту нафти на європейські, в тому числі українські НПЗ і не несла за це жодної відповідальності.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ наголосив, що Українська сторона, чітко дотримуючись контракту з Російською стороною, ще в середині листопада цього року внесла конкретні пропозиції в порядку щорічного погодження на наступний 2010 рік технічних і цінових параметрів співробітництва між компаніями ВАТ «Укратранснафта» і ВАТ «Транснефть» на взаємовигідних економічно обґрунтованих умовах. Зараз триває переговорний процес на корпоративному рівні.

А тому, на думку Б.СОКОЛОВСЬКОГО, сьогоднішні заяви керівників російської нафтової галузі слід сприймати як політичні спекуляції, спрямовані на безпідставну дискредитацію України в очах європейської спільноти і втручання у внутрішні справи України у період активної виборчої кампанії.

«Сьогодні вся відповідальність за виконання зобов`язань з поставки російської нафти у Європу, в тому числі в Україну, у 2010 році лежить на Російській стороні», – підкреслив Представник Президента.

Як повідомлялося, Росія попередила Європейський Союз про можливе припинення поставок нафти в Словаччину, Чехію та Угорщину по газопроводу "Дружба" через територію України через розбіжності з питань ціни, заявив Кабінет міністрів Словаччини. "Уряд Словаччини, відповідно до раніше досягнутих домовленостей по системі раннього попередження, було повідомлено листом від російського міністерства енергетики про те, що можуть виникнути збої поставок нафти до трьох країн ЄС через неврегульовані розбіжності між Російською Федерацією та Україною про транзит нафти", - йдеться в заяві.