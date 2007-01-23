Генпрокуратура РФ: справу Березовського не припиняли

Генпрокуратура РФ спростувала твердження адвоката підприємця Бориса Березовського про припинення слідчих дій у справі щодо спроби насильницького захоплення влади і публічних закликів до зміни конституційного ладу. Як повідомляє РІА Новини, в управлінні взаємодії із ЗМІ і громадськістю Генпрокуратури РФ заявили, що розслідування кримінальної справи відносно Березовського продовжується. Його здійснює слідче управління ФСБ РФ.

Про припинення слідства заявив адвокат Андрій Боровков. За його словами, Генпрокуратура повідомила його "про те, що слідчі дії виконані, і подальше слідство за відсутності обвинуваченого проводити неможливо".

Пізніше Березовській прокоментував цю інформацію, заявивши, що "оскільки прокуратура збирається відрядити слідчих до Лондона, вона хоче продемонструвати, що іншого приводу зустрічі з ним, окрім як у справі Литвиненка, немає".

Справу за фактом заклику до насильницької зміни конституційного ладу було відкрито проти Березовського в лютому 2006 року після того, як він заявив в ефірі радіостанції "Ехо Москви", що "працює" над силовим перехопленням влади в РФ. Березовській пояснив, що під виразом "силове перехоплення влади" він мав на увазі безкровну зміну авторитарного режиму демократичним, як це відбулося в Грузії і Україні.

Березовський мешкає у Лондоні. Британська влада надала йому політичний притулок і видала паспорт на ім`я Платона Еленіна. Москва неодноразово вимагала видачі підприємця, але британський суд відмовлявся задовольнити ці запити.

У справі про шахрайство Березовського оголошено в міжнародний розшук по лінії Інтерполу, і щодо нього вибраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Крім того, слідчі Генпрокуратури мають намір найближчим часом одержати свідчення Березовського як свідка у справі про вбивство колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка.

Лента.ру