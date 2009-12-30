Польща вимагає від Газпрому $80 мільйонів боргу

Польська влада вимагає від російської компанії „Газпром” до затвердження нового договору про поставки газу погасити 80 млн. доларів боргу за транзит газу до Німеччини.

Як пише сьогодні польська газета Rzeczpospolita, росіяни вважають спірним цей борг й категорично відмовляються погасити його, що заводить переговори в глухий кут.

Видання називає складним становище Польщі, яка, у разі відмови Росії поставити додатковий газ, найближчого місяця буде змушена обмежувати поставки газу промисловим споживачам.

Польська PGNIG та російський „Газпром” мають у січні обговорити питання погашення боргу.

„Це найскладніша справа, бо російська сторона не хоче заплатити спірну суму”, - сказав віце-міністр державного майна Міколай БУДЗАНОВСЬКИЙ.

За його словами, якщо компанії не зможуть вирішити це питання, то переговори вестимуть представники урядів обох держав.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем’єр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК у середині грудня заявив, що заблокує затвердження нового міжурядового договору між Польщею та РФ про поставки газу, доки PGNIG та „Газпром” не вирішать низку проблемних питань.

Серед них він назвав погашення 100 млн. доларів боргу за транзит російського газу, подання на затвердження документів щодо нових тарифів на транспортування польською територією газу з РФ до Німеччини та можливість зниження для Польщі ціни на російський газ.

Довідка УНІАН. Польща з 2009 року недоотримує 25% імпортного газу, що з 2006 року постачала компанія „РосУкрЕнерго”, яка після українсько-російського газового конфлікту на початку цього року не виконує відповідного контракту.

PGNIG заявляє, що без додаткових поставок газу з РФ за сприятливої погоди (температури повітря близько нуля) може гарантувати поставки внутрішнім споживачам максимум до лютого 2010 року. В іншому випадку PGNIG буде змушена обмежувати поставки газу промисловим споживачам, як на початку цього року після російсько-українського газового конфлікту.