Путін: Росія нікому не дозволить визначати її місце в світі
12:57, 24 січня 2007Світ
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Президент відреагував на критику
Президент Росії Володимир Путін і прем`єр-міністр Італії Романо Проді на неформальній зустрічі в Сочі домовилися розширювати економічне співробітництво.
Як заявив президент Росії, італійські компанії планують багатомільярдні інвестиції в російську енергетику. Проді повідомив про підписання найближчим часом ряду контрактів з російськими партнерами.
На прес-конференції в Сочі Путін пояснив недавню критику на адресу Москви небажанням враховувати законні інтереси Росії. Він сказав, що Росія нікому не дозволить визначати її місце в світі.
Радіо "Свобода"
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