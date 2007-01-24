Путін: Росія нікому не дозволить визначати її місце в світі

Президент Росії Володимир Путін і прем`єр-міністр Італії Романо Проді на неформальній зустрічі в Сочі домовилися розширювати економічне співробітництво.

Як заявив президент Росії, італійські компанії планують багатомільярдні інвестиції в російську енергетику. Проді повідомив про підписання найближчим часом ряду контрактів з російськими партнерами.

На прес-конференції в Сочі Путін пояснив недавню критику на адресу Москви небажанням враховувати законні інтереси Росії. Він сказав, що Росія нікому не дозволить визначати її місце в світі.

Радіо "Свобода"