За куріння - штраф до мільйона дирхамів і не менше двох років в'язниці

В Об`єднаних Арабських Еміратах прийнято федеральний закон про боротьбу з тютюнопалінням, порушники якого підлягатимуть штрафам до одного мільйона дирхамів (більше 270 тисяч доларів) і ув’язнення на термін не менше двох років, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на емиратське інформагентство ВАМ.

Закон, текст якого публікує агентство, забороняє ввезення в країну будь-яких тютюнових виробів, на упаковках яких немає чітких застережень про шкоду паління, та всі види реклами тютюну, а також його продаж особам молодше 18 років.

Під заборону потрапило паління в громадському транспорті та закритих приміщеннях, у храмах, навчальних і медичних установах, на стадіонах. Не дозволене паління в приватних автомобілях, які перевозять дітей у віці до 12 років, і вирощування тютюну. Забороняється робота підприємств харчування, які пропонують тютюнові вироби, у житлових будинках і районах компактного проживання.

Продаж тютюнових виробів буде дозволений тільки в суворо визначених місцях. Для спостереження за виконанням закону при кабінеті міністрів створюється спеціальний комітет боротьби з тютюнопалінням, зазначє ВАМ.