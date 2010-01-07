Розстріл групи християн затьмарив святкування Різдва в Єгипті

Озброєний чоловік розстріляв групу християн на півдні Єгипту, убивши сімох і поранивши дев`ятеро людей, передає РІА "Новости" з посиланням на місцевий телеканал Nile-Tv.

Інцидент стався в ніч на 7 січня близько 23:30 в місті Нага-Хамаді провінції Кена. Після різдвяної служби християни зібралися біля одного з торговельних центрів міста. Несподівано до них під`їхав автомобіль, один з пасажирів якого відкрив вогонь.

Вже рятуючись від переслідування поліції, злочинець обстріляв присутніх біля монастиря в іншому районі міста.

Всього жертвами злочинця стали семеро людей, зокрема поліцейського.

Поліції так і не вдалося затримати того, хто стріляв. Проте слідство вже встановило його особу - нападник раніше мав не одну судимість. Ведуться активні пошуки вбивці.

Мотивом злочину, за попередніми даними слідства, могла стати помста. Зокрема, нещодавно в цьому районі християнського хлопця звинувачували у викраденні мусульманки.

Єгипетські копти являють найбільш значущу християнську громаду Близького Сходу. За різними даними, вони становлять від 6% до 10% 80-мільйонного населення країни. Тільки у Каїрі налічується 163 коптських церкви.

7 січня, коли копти відзначають Різдво Христове, оголошене в переважно мусульманському Єгипті офіційним вихідним. З привітаннями до християн звернувся президент Єгипту Хосні Мубарак.