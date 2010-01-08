Білорусь і Росія 9 січня продовжать переговори про нафту

Перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЄМАШКО 9 січня їде до Москви для продовження переговорів на урядовому рівні про умови поставок нафти.

Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство «БелТА».

Білоруська сторона уточнює, що делегація уряду Білорусі на чолі з першим віце-прем`єром В.СЄМАШКО прямує на запрошення заступника голови уряду Російської Федерації Ігоря СЄЧІНА.

В уряді Білорусі підкреслили, що делегація, до складу якої входять представники ряду профільних міністерств і відомств, наділена всіма необхідними повноваженнями для проведення переговорів і підписання відповідних документів. При цьому позиція білоруської сторони як і раніше грунтується на необхідності досягнення взаємоприйнятних домовленостей в рамках діючої правової бази білорусько-російських відносин.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Білорусь до початку 2010 року не змогли підписати угоду про торгівлю нафтою. Російська сторона заявляла, що у разі непідписання угоди з 1 січня Білорусі доведеться оплачувати 100% митного збору під час поставок російської нафти. Мінськ, у свою чергу, наполягає на пільговому митному режимі. До 2010 року Росія постачала нафту до Білорусі за пільговим експортним митом, що становило третину від того, що сплачується при експорті через інші країни.

Конфлікт Росії та Білорусі вже призвів до зростання цін на нафту на світовому ринку: 4 січня вони піднялися вище за відмітку у 80 доларів за барель WTI. Трейдери побоюються, що ситуація може привести до зриву поставок вуглеводнів до Європи.

В ході попередніх раундів переговорів, що відбулися 30-31 грудня 2009 року і 6-7 січня 2010 року, білоруським і російським експертам не вдалося істотно зблизити позиції сторін з найпринциповіших питань, що обговорювались, і вийти на підписання відповідних документів.