В авіакатастрофі загинули члени однієї з найзаможніших родин Мексики

Три представники однієї з найзаможніших родин Мексики загинули при падінні вертольота неподалік від Мехіко у ніч на неділю, повідомляє «Газета.ру».

За інформацією телеканалу Milenio, причинами авіакатастрофи визнано погані погодні умови і холодну погоду. За даними телеканалу, загиблі входили до складу родини САБА, яка контролює у Мексиці від телекомунікаційних компаній до виробництва лікарських препаратів.