В авіакатастрофі загинули члени однієї з найзаможніших родин Мексики

08:43, 11 січня 2010
Світ
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Причинами визнано погодні умови

Три представники однієї з найзаможніших родин Мексики загинули при падінні вертольота неподалік від Мехіко у ніч на неділю, повідомляє «Газета.ру».

За інформацією телеканалу Milenio, причинами авіакатастрофи визнано погані погодні умови і холодну погоду. За даними телеканалу, загиблі входили до складу родини САБА, яка контролює у Мексиці від телекомунікаційних компаній до виробництва лікарських препаратів.

 

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