Сінгапур і Торонто, Сеул і Ріо, Москва і Даллас на годину відімкнуть електрику

Заради боротьби з глобальним потеплінням мільйони людей 27 березня на годину відмовляться від використання електричного світла, повідомляє агентство AFP з посиланням на заяву представників Світового фонду дикої природи (WWF) в Сіднеї.

За словами представників фонду, про свою участь в акції "День Землі" вже заявили 250 міст, серед них Москва, Ріо-де-Жанейро, Сінгапур, Сеул, Манила, Торонто, Гонконг і Даллас.

Наголошується, що в рамках акції світло походитиме лише від громадських будівель і міських визначних пам`яток. Як зазначив голова WWF Грег Бурн (Greg Bourne), акція почнеться в різних містах в 20:30 за місцевим часом.

Лента.ру