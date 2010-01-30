Одразу 4 ДТП в Єгипті: серед 50 постраждалих двоє українців

Сьогодні вранці в Єгипті внаслідок чотирьох ДТП постраждали понад 50 осіб, зокрема двоє громадян України.

Як повідомляє РІА «Новости», серед постраждалих близько 20 іноземних туристів і 35 єгиптян. ДТП за участю автобусів сталися у провінції Південний Синай, де розташований єгипетський курорт Шарм-еш-Шейх.

Унаслідок ДТП ніхто не загинув, але деякі туристи госпіталізовані. Зокрема, серед постраждалих туристів числяться дев`ять громадян Росії, семеро – Вірменії, двоє – України, а також один громадянин Нової Зеландії і один Туреччини. За попередніми даними, серйозні травми (переломи і різані рани) одержали туристи з Вірменії і Туреччини.

Поліції поки що важко визначити причини такої кількості аварій, що сталися в районі населених пунктів Рас-Судр, Абу-Зеніма і Уюн-Муса.

За попередніми даними, ДТП могли статися через погані погодні умови і перевищення швидкості водіями автобусів на складних ділянках дороги. Місцева прокуратура проводить розслідування.