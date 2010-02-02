Голова МВФ: США більше не можуть бути головним світовим споживачем

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік Стросс-Кан вважає, що США більше не можуть грати роль головного світового споживача. Утім, наразі залишається незроумілим, хто прийде їм на зміну, оскільки в усьому світі намітилася тенденція до економії, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

Виступаючи на конференції в Ізраїлі, голова фонду зазначив, що світова економіка розширюється переважно за рахунок Азії та третього світу, а в західних країнах підйом іде переважно завдяки урядовим субсидіям. Не "можна говорити про стійкий економічний підйом, доки не почне зростати споживчий попит", - сказав він.

Д.Стросс-Кан також призвав США, Велику Британію й інші країни погоджувати реформу фінансового сектора, щоб уникнути повторення кризи. Він нагадав, як налякані кризою країни домовилися співпрацювати в реформі регулювання, проте на виході з кризи воліють діяти поодинці. "Це не працює. Треба навчитися співпрацювати", - наголосив глава МВФ, посилаючись на запропоновані американським президентом Бараком Обамою заходи зниження ризиків у банківському секторі.

"Нереально видертися з кризи, не вживаючи ніяких заходів у світовому масштабі. Я не впевнений, що ми йдемо саме цим шляхом", - заявив глава фонду. При цьому Д.Стросс-Кан вказав, що Лондон також поспішає запровадити нові правила регулювання фінансової сфери. Д.Стросс-Кан попередив, що згортати антикризові програми ще рано, оскільки є ризик повторної рецесії - тим страшнішої, що держави вже витратили весь арсенал фінансових інструментів.