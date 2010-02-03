Швеція і Польща просять Росію відсунути ядерну зброю від кордонів

Голова Комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Костянтин КОСАЧОВ не бачить логіки у проханні керівників МЗС Швеції і Польщі Карла БІЛЬДТА і Радослава СІКОРСЬКОГО відсунути тактичні ядерні озброєння Росії від безпосередніх кордонів Євросоюзу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Єдина Росія».

«Я вважаю нелогічною цю ініціативу. Росія завжди послідовно виступала за те, що як європейська, так і глобальна безпека повинна бути єдиною і неподільною», - сказав К.КОСАЧОВ. Саме в цьому, підкреслив він, і полягає суть ініціативи Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про необхідність укладення міжнародного договору з європейської безпеки.

«Поки що ані Швеція, ані Польща виразно не відреагували на цю ініціативу глави Росії», - підкреслив К.КОСАЧОВ.

Саме тому, наголосив він, зараз чільною силою забезпечення європейської безпеки, з погляду Євросоюзу, є НАТО. «Доки всі сили європейської безпеки не стануть єдиними, доти очолюючим чинником залишиться розуміння того, що саме ядерна зброя зможе забезпечити стратегічну глобальну безпеку континенту. І в цьому значенні і її кількісні параметри, і географічні точки розміщення залишатимуться долею взаємовідносин двох ядерних держав - Росії і США, подобається це чи ні третім країнам», - підкреслив К.КОСАЧОВ.

При цьому він нагадав, що Польща ще зовсім недавно докладала усілякі зусилля, щоб добитися розміщення на своїй території елементів американської ПРО, а Швеція, посилаючись на свій нейтралітет, цим планам ніяк не протидіяла. «Підсумовуючи сказане, хочу зазначити, що нова ініціатива керівників міністрів закордонних справ Швеції і Польщі має право на існування, але не має перспектив для реалізації, поки безпека в Європі не стане колективною, єдиною і неподільною», - резюмував К.КОСАЧОВ.

Як повідомляв УНІАН, Р.СІКОРСЬКИЙ і К.БІЛЬДТ звернулися до США і Росії з проханням скоротити кількість ядерних озброєнь, розміщених на кордонах з Євросоюзом або на його території. Про це міністри розповіли в спільній статті у газеті The New York Times. Зокрема, Р.СІКОРСЬКИЙ і К.БІЛЬДТ попросили Москву прибрати ядерну зброю з території Калінінградської області і Кольського півострова, де, за їх даними, знаходиться велика кількість боєголовок.

Керівники МЗС Польщі і Швеції зазначили, що зусилля зі скорочення тактичних ядерних боєголовок, призначених для відбиття можливої загрози з боку Європи, повинні здійснюватися не лише Росією, але й США. На їх думку, зусилля зі скорочення ядерних озброєнь повинні бути метою програми з повного їх знищення.