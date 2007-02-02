Чавес: Буш повинен сидіти у тюрмі

Диктатура президента США Джорджа Буша представляє серйозну загрозу світовій демократії, заявив президент Венесуели Уго Чавес. Дж.Буш і Джон Негропонте, який очолював службу національної розвідки США, повинні з`явитися перед судом за "військові злочини, які скоїли американські війська" в ході різних операцій, додав У.Чавес.

"Вони обидва злочинці і повинні до кінця життя просидіти у в`язниці", - сказав венесуельський президент, виступаючи перед журналістами в Каракасі, передає (C) Associated Press.

Варто нагадати про те, що недавно лідер Венесуели послав всіх грінго до біса. Така реакція була наслідком коментарів США з приводу тотальної націоналізації, яку У.Чавес оголосив невдовзі після обрання його на третій термін.

Крім того, 26 січня з вуст президента прозвучала погроза вислати з Каракаса посла США Вільяма Браунфілда, також за вислови з приводу націоналізації найбільшої телекомунікаційної компанії країни.

Американський посол зажадав, щоб сума, за яку держава викупить частки в компанії, відповідала дійсній вартості акцій. У відповідь на це У.Чавес заявив: "Якщо ви продовжуєте втручатися в справи Венесуели, в першу чергу ви порушуєте Женевські угоди і можете бути оголошені персоною нон грата, і тоді вам доведеться залишити країну".

Нагадаємо, зараз У.Чавеса має надзвичайні повноваження, згідно з якими всі підписані ним декрети автоматично (без схвалення парламенту) отримують статус закону. Це потрібно для того, щоб провести націоналізацію стратегічних секторів економіки (в основному нафтовидобуток і телекомунікації), позбавити незалежності Центральний банк і скасувати обмеження кількості термінів при владі для президента.

РБК