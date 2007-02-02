Перший крок до об`єднання транспортних систем Росії та України

Сьогодні в Києві міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ і міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН підписали план заходів щодо реалізації Концепції інтеграції транспортних систем України і РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, в концепції визначені терміни її реалізації і відповідальні за її реалізацію у всіх сферах транспортної галузі.

Як зазначив у коментарі журналістам М.РУДЬКОВСЬКИЙ, «сьогоднішній день тільки початок співпраці (України і Росії). Ми ставимо ширше завдання - об`єднати транспортні системи Росії, Казахстану, Білорусі і Угорщини». Це, сказав міністр, дасть можливість на порядок збільшити обсяги транзитних вантажів.

Як повідомляв УНІАН, на запрошення міністра транспорту і зв`язку України 1 лютого з офіційним візитом до Києва прибула делегація Міністерства транспорту Російської Федерації під керівництвом міністра транспорту РФ І.ЛЕВІТІНА.