Екс-президент США Білл КЛІНТОН переніс операцію на серці.

Лікар Б.КЛІНТОНА, якого було госпіталізовано у четвер, 11 лютого, у клініку NewYork–Presbyterian Hospital на Манхеттені, повідомив, що операція на серці колишнього президента пройшла успішно, передає Лента.руз посиланням на AFP.

На прес-конференції у Нью-Йорку лікар Аллен ШВАРЦ також підкреслив, що серцевого нападу 42-й президент США не зазнавав. Він висловив припущення, що 63-річний політик зможе повернутися до роботи вже у понеділок, 15 лютого.

Б.КЛІНТОНА було госпіталізовано у четвер, 11 лютого, зі скаргами на біль в області серця. Незабаром, за словами його адвоката Дугласа БЕНДА, Б.КЛІНТОНУ зробили операцію з установки двох стентів в коронарній артерії (стентирування). Представник колишнього президента підкреслив, що Б.КЛІНТОН почувається добре і вже найближчим часом зможе повернутися до роботи.

У зв`язку з госпіталізацією свого чоловіка державний секретар США Гілларі КЛІНТОН ухвалила рішення відкласти на день турне по країнах Персидської затоки. У четвер ввечері Г.КЛІНТОН провела зустріч з президентом Бараком ОБАМОЮ у Вашингтоні, а потім зразу ж вилетіла до Нью-Йорка.

Спочатку планувалося, що держсекретар вилетить до Катару у п`ятницю, 12 лютого, нині початок турне перенесено на суботу, 13 лютого.