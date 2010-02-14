Президент Узбекистану привітав Януковича

Президент Узбекистану Іслам Каримов направив вітальне послання Віктору Януковичу у зв`язку з його перемогою на виборах президента України, повідомив РІА “Новости" представник адміністрації президента Узбекистану.

"Упевнений, що за Вашої особистої підтримки відносини взаємної пошани і співпраці між Узбекистаном і Україною одержать новий якісний імпульс, динамічно розвиватимуться і всесторонньо зміцнюватимуться на благо народів наших країн", - йдеться в посланні Каримова.

Президент Узбекистану побажав Януковичу міцного здоров`я і "всіляких успіхів в його відповідальній державній діяльності, а дружньому народу України - благополуччя і процвітання".