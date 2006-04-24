Три вибухи на єгипетському курорті

22 особи загинули і близько 150 зазнали поранень під час трьох вибухів в єгипетському курортному місті Дахаб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на супутниковий телеканал "Аль-Арабія".

Відомо, що один з вибухів стався біля готелю "Аль-Машрабія", другий - біля одного з ресторанів. Даних про те, де стався третій вибух, не надходило.

Дахаб розташований на сході Синаю, на березі Акабської затоки, в 90 км від міжнародного аеропорту Шарм ель-Шейх і в 150 км від Ейлата.

Цей курорт особливо популярний серед віндсерферів і дайверів, які з`їжджаються туди з усього світу.