Три вибухи на єгипетському курорті
22:48, 24 квітня 2006Світ
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Загинули 22 особи і близько 150 поранені
22 особи загинули і близько 150 зазнали поранень під час трьох вибухів в єгипетському курортному місті Дахаб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на супутниковий телеканал "Аль-Арабія".
Відомо, що один з вибухів стався біля готелю "Аль-Машрабія", другий - біля одного з ресторанів. Даних про те, де стався третій вибух, не надходило.
Дахаб розташований на сході Синаю, на березі Акабської затоки, в 90 км від міжнародного аеропорту Шарм ель-Шейх і в 150 км від Ейлата.
Цей курорт особливо популярний серед віндсерферів і дайверів, які з`їжджаються туди з усього світу.
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