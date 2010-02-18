НАТО засудило розміщення російської військової бази в Абхазії

НАТО засуджує і не визнає легітимною угоду між Росією і Абхазією про розміщення російської військової бази в цій республіці, повідомляє Франс Пресс.

Російський-абхазька угода, підписана в середу під час візиту до Москви Сергія Багапша, президента невизнаної республіки, дозволяє Збройним силам Росії використовувати базу "спільно із збройними силами Абхазії для захисту суверенітету і безпеки республіки, включаючи протидію міжнародним терористичним формуванням". Термін дії угоди - 49 років з можливістю її автоматичного продовження на 15-річні періоди.

"НАТО вважає незаконними угоди між Росією і грузинськими територіями", - заявила офіційний представник альянсу Кармен Ромеро. "Позиція НАТО з цього питання завжди була незмінною", - нагадала вона.

"Країни НАТО продовжують вимагати відведення військ на рубежі, на яких вони перебували до початку конфлікту, і наполягають на допуску спостерігачів на всю грузинську територію", - цитує РІА "Новости".