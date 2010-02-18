Придністров'я згодне на розміщення будь-яких російських військ

Влада Придністров`я згодна на розміщення в регіоні будь-яких російських військ і озброєнь. Таку заяву зробив на прес-конференції в Тирасполі президент невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Ігор Смирнов, підбиваючи підсумки свого недавнього візиту до Москви.

Він наголосив, що таку згоду Тирасполь дав уже давно. "У нас діє закон від 15 лютого 1992 р. про перебування в Придністровській Молдавській Республіці військ Російської Федерації. Тому питати, чи можуть тут перебувати російські війська, по суті, і не потрібно, оскільки у нас є закон про перебування російських військ", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

Водночас І.Смирнов зазначив, що під час його візиту до Москви і зустрічей з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим мова про можливе розгортання в Придністров`ї російських ракетних комплексів "Іскандер" не велася.

Як повідомлялося раніше, І.Смирнов заявив 15 лютого на прес-конференції в Москві, що Придністров`я готове розмістити на своїй території російські ракетні комплекси "Іскандер" для створення системи захисту у відповідь на можливе розміщення в Румунії американської системи протиракетної оборони.

Зі свого боку влада Молдови заявила, що розміщення в Придністровському регіоні російських ракетних комплексів "Іскандер" неможливе без згоди влади офіційного Кишинева.

Як заявив прем`єр-міністр Молдови Володимир Філат, Молдова - суверенна, незалежна, унітарна і нейтральна держава, і це виключає іноземну військову присутність, зокрема розгортання ракет. Як зазначив молдавський прем`єр, це також відноситься до Придністров`я як складової частини Молдови. Тому будь-яке рішення про розміщення іноземних військ і озброєнь повинне узгоджуватися з офіційною владою Молдови.

Кажучи про рішення румунської влади розмістити на своїй території елементи американської системи, молдавський прем`єр зазначив, що Румунія, як суверенна і незалежна держава, має право ухвалювати такі рішення.