Машиніст, який вижив у зіткненні потягів: червоного світла не було

Машиніст одного з бельгійських поїздів, що зіштовхнулися в понеділок у Буйзінгені, неподалік від Брюсселя, стверджує, що “червоного світла” не було.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ.

Так, агентство Belga з посиланням на місцеві газети стверджує, що, за словами машиніста, який зміг вижити після катастрофи, світло світлофора було спочатку жовтим, а потім стало зеленим.

Як повідомляв УНІАН, в результаті зіткнення двох поїздів у понеділок, 15 лютого, 19 осіб загинуло, понад 160 отримали поранення. За однією з версій, поїзди зіштовхнулися через те, що один з поїздів рухався на “червоне світло”.