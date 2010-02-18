Посол України в Москві обговорив графік політичних контактів
21:00, 18 лютого 2010Світ
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Наголошується важливість нарощування
Посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив із статс-секретарем – заступником міністра закордонних справ Росії Георгієм КАРАСІНИМ графік майбутніх політичних контактів між Росією і Україною.
Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і преси МЗС РФ.
«Були обговорені поточні питання російсько-українських відносин, графік майбутніх політичних контактів між Росією і Україною», - йдеться у повідомленні.
Також наголошувалося на важливості нарощування міжвідомчих контактів по різних напрямах двосторонньої співпраці.
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