Посол України в Москві обговорив графік політичних контактів

Посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив із статс-секретарем – заступником міністра закордонних справ Росії Георгієм КАРАСІНИМ графік майбутніх політичних контактів між Росією і Україною.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і преси МЗС РФ.

«Були обговорені поточні питання російсько-українських відносин, графік майбутніх політичних контактів між Росією і Україною», - йдеться у повідомленні.

Також наголошувалося на важливості нарощування міжвідомчих контактів по різних напрямах двосторонньої співпраці.