ЄС відкритий до співпраці з Януковичем, але...

Європейський Союз відкритий до співробітництва з новим Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, але водночас потребує з’ясування кількох контроверсійних заяв, які він зробив під час виборчої кампанії.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказала експерт Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Анна ГУРСЬКА.

«Атмосфера є така, що його (В.ЯНУКОВИЧА) приймуть з повною відкритістю та без упереджень», - сказала експерт.

Водночас, за словами А.ГУРСЬКОЇ, Євросоюз має з’ясувати з новим Президентом України його позицію по ряду питань, щодо яких під час виборчої кампанії він часом висловлював кардинально протилежні погляди.

Зокрема, йдеться про участь України у Митному союзі з Росією, Білоруссю і Казахстаном, що фактично унеможливлює глибшу економічну інтеграцію з Євросоюзом, про підтримку якої теж заявляв В.ЯНУКОВИЧ, сказала експерт.

Крім цього, за словами А.ГУРСЬКОЇ, європейські політики хотіли б дізнатися про реанімовану новим Президентом ідею створення міжнародного консорціуму з управління газотранспортною системою України.

На думку А.ГУРСЬКОЇ, у будь-якому випадку на переговорному столі України з Євросоюзом залишаться уже озвучені раніше пріоритети співпраці. Серед них експерт назвала підписання Угоди про асоціацію, яка в тому числі передбачатиме створення зони вільної торгівлі, лібералізацію візового режиму, енергетичне співробітництво, а також ініціативу «Східне партнерство».