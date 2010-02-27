У МЗС відбулися українсько-польські політичні консультації

У Києві під головуванням заступника міністра закордонних справ України Костянтина ЄЛІСЄЄВА та заступника Державного секретаря МЗС Республіки Польща Анджея КРЕМЕРА відбулися українсько-польські політичні консультації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього співробітництва.

Особливу увагу сторони відвели питанням європейської інтеграції. Польська сторона запевнила у своїй подальшій послідовній та активній підтримці європейських прагнень України, продовженні реалізації амбітних та взаємовигідних для обох країн проектів.

У ході консультацій також обговорено графік двосторонніх контактів на поточний рік, питання міжрегіонального та прикордонного співробітництва, спільну участь у відзначенні важливих для обох народів дат календаря.

Окрему увагу було приділено реалізації ініціативи міністрів закордонних справ України та Польщі щодо заснування Українсько-польського партнерства.