У МЗС відбулися українсько-польські політичні консультації
Особлива увага - європейській інтеграції
У Києві під головуванням заступника міністра закордонних справ України Костянтина ЄЛІСЄЄВА та заступника Державного секретаря МЗС Республіки Польща Анджея КРЕМЕРА відбулися українсько-польські політичні консультації.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.
Сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього співробітництва.
Особливу увагу сторони відвели питанням європейської інтеграції. Польська сторона запевнила у своїй подальшій послідовній та активній підтримці європейських прагнень України, продовженні реалізації амбітних та взаємовигідних для обох країн проектів.
У ході консультацій також обговорено графік двосторонніх контактів на поточний рік, питання міжрегіонального та прикордонного співробітництва, спільну участь у відзначенні важливих для обох народів дат календаря.
Окрему увагу було приділено реалізації ініціативи міністрів закордонних справ України та Польщі щодо заснування Українсько-польського партнерства.