Медведєв запропонував країнам СНД поділити телемовлення порівну

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що телекомпанії з країн - членів Співдружності Незалежних Держав зможуть на паритетній основі вести мовлення на території РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Президент сказав сьогодні на нараді з питань інформаційної присутності країн - членів СНД в Росії.

«Потрібно переходити до конкретних переговорів з відповідними мовниками. Я обговорював цю тему з рядом керівників держав СНД. Вони висловлюють бажання взяти участь, як мінімум, шляхом політичної згоди на присутність відповідного національного мовника на нашому супутнику. Якщо ми на це йдемо, то, будучи чесними партнерами, ми розраховуватимемо на те, що відповідність і паритетність проявлятимуть і ті держави, чиї канали ми збираємося «повісити» на наш супутник», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він нагадав, що питання присутності українських телеканалів у російському інформаційному просторі обговорювалося під час візиту до Москви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Президент РФ також зазначив, що останнім часом активізувалися не тільки гуманітарні контакти, але й інтеграційні процеси на просторі СНД, і потреба в обміні інформацією є дуже високою. «Я думаю, що навіть тому нам слід думати про зміцнення єдиного інформаційного простору», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Президент РФ нагадав, що в Росії на постійній або тимчасовій основі проживає значна кількість людей з країн СНД, які приїжджають на роботу. «У них свої традиції, мова і, звичайно, для них важливо зберегти свою ідентичність і зв`язки з історичною батьківщиною», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ додав, що Росія також зацікавлена в трансляції в державах СНД російських каналів.

«Ми розраховуємо на те, що в цьому випадку вони (країни Співдружності) будуть, як мінімум, зберігати ті можливості мовлення, які сьогодні є для наших каналів, а якщо буде бажання, то відповідно нарощувати ці можливості або відновлювати їх», - сказав він. «Такого роду відносини завжди будуються на принципі взаємності», - зазначив Д.МЕДВЕДЄВ.

У свою чергу, міністр зв`язку і масових комунікацій РФ Ігор ЩЕГОЛЕВ повідомив, що оптимальним рішенням з урахуванням розмірів території РФ було визнано розміщення таких каналів на платформі «НТВ+». За його словами, участь національних мовників на цій платформі буде безплатною. Також вже проведено попередні переговори із зацікавленими учасниками з ряду країн і є пропозиції, зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що в Росії незабаром здійснюватиметься мовлення одного чи двох українських телеканалів.

Він уточнив, що «це буде пакетом, яким зможе скористатися найширше представництво української діаспори і всі, хто захоче одержувати інформацію в Росії українською мовою».

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що Росія має не лише стежити за станом російської мови в інших країнах, але й робити все можливе для розвитку мов сусідів у самій Росії.