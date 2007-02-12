Колишнього віце-президента Іраку засудили до страти

Вищий іракський трибунал засудив до страти через повішення Таху Ясіна РАМАДАНА - колишнього віце-президента Іраку і найближчого соратника Саддама Хусейна, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на телеканал "Аль-Джазіра".

Спочатку Т.РАМАДАНА було засуджено до довічного ув’язнення у справі про масове вбивство шиїтів села Ад-Дуджейль в 1982 році за часів правління С.Хусейна.

Страта, згідно з іракським законодавством, відбудеться не пізніше, ніж через 30 днів після оголошення нового вердикту. Це четвертий смертний вирок колишнім керівникам Іраку.

С.Хусейна стратили 30 грудня минулого року.

Скандальні страти колишніх іракських високопоставлених чиновників викликали сплеск невдоволення і осуд міжнародного співтовариства.