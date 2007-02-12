В.о. міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА чекають у Москві 27 лютого для участі у засіданні комісії з питань Чорноморського флоту РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам радник-посланець Посольства РФ в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ, перебуваючи на традиційній щорічній зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівниками дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.

На запитання про те, чи справді В.ОГРИЗКО перебуває у списку нев’їзних до Росії осіб, як про це повідомляли деякі ЗМІ, В.ЛОСКУТОВ сказав: “Я не знаю, звідки виникла така тема. Ми повинні обговорити це питання і зняти його, оскільки це не в інтересах наших відносин”.

Російський дипломат уточнив, що 27 лютого в Москві пройде четверте засідання підкомісії з питань ЧФ РФ, яка є складовою Міждержавної українсько-російської комісії (комісії Ющенко-Путін). “Я перед тим, як їхати сюди, подзвонив, мені підтвердили: у Москві Володимира Станіславовича чекають”, - сказав В.ЛОСКУТОВ.