У Росії - єдиний день голосування

У 76 регіонах Росії в неділю, 14 березня, відбуваються вибори різного рівня.

У єдиний день голосування виборці мають визначити склади вісьмох регіональних парламентів і міських зборів, а також вибрати мерів п`яти обласних столиць.

Вибори депутатів регіональних парламентів відбуваються в республіці Алтай, Хабаровському краю, Ямало-Ненецькому автономному окрузі, Воронезькій, Калузькій, Курганській, Рязанській і Свердловській областях.

В усіх регіонах в боротьбі за депутатські мандати беруть участь "Єдина Росія", КПРФ, ЛДПР і "Справедлива Росія" - партії, представлені в Держдумі, - а також партії, що не пройшли до Думи поточного скликання. Прохідний бар`єр, який свє подолати партія для проходження до регіонального парламенту, встановлюється місцевим законодавством. У більшості регіонів - це 7-відсотковий бар`єр

Вибори голів міських адміністрацій п`ятьох регіональних столиць проходять в Іркутську, Омську, Ростові-на-Доні, Краснодарі та Ульяновську. Крім того, в Астрахані, Воронежі, Іванові, Липецьку, Новосибірську, Смоленську, Сочі, Тулі й Ульяновську будуть обрані депутати міських законодавчих органів.

Всього в єдиний день голосування відбудеться більше 6,2 тисяч виборів різного рівня і місцевих референдумів, участь в яких зможуть взяти близько 32 мільйонів росіян - приблизно третина тих, які мають право голосу в РФ. З 08:00 до 20:00 за місцевим часом працюватимуть більше восьми тисяч ділянок. Центрвиборчком Росії прогнозує, що явка виборців в середньому становитиме близько 40 відсотків.

Єдиний день голосування проводять у Росії вже вдев`яте. У серпні 2005 року були прийняті поправки до виборчого законодавства, які передбачають проведення виборів різного рівня в другу неділю березня і другу неділю жовтня. Перший раз єдиний день голосування пройшов у Росії 12 березня 2006 року.

Лента.ру