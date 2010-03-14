Сильний землетрус відчувався в Токіо

Землетрус магнітудою 6,6 стався на західному узбережжі острова Хонсю в Японії.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу був на відстані 283 км від Токіо, біля східного узбережжя префектури Фукусіма, на глибині 26,4 км. Підземні поштовхи відчувалися у столиці країни.

Відомостей про масштаби руйнувань або жертви стихійного лиха не надходило. Відомо лише, що поштовхи призвели до автоматичної зупинки потягів на деяких маршрутах, проте після того, як поштовхи припинилися, рух поновився.

Американські сейсмологи не виключили можливості виникнення цунамі, проте Національна геологічна служба Японії це не підтвердила.