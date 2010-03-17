Чому Путін поділяє позицію Кіси Вороб’янінова

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що ніколи не ставив перед керівництвом Білорусі питання про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, проте РФ чекала підтримки в цьому питанні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це він сказав напередодні ввечері в Бресті на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Білорусі Сергієм СИДОРСЬКИМ.

«Я ніколи не ставив питання перед білоруським керівництвом про необхідність визнання Південної Осетії і Абхазії. Я особисто ніколи цього питання не ставив. Як ішла розмова між президентами - Дмитром Анатолійовичем МЕДВЕДЄВИМ і Олександром Григоровичем ЛУКАШЕНКОМ – треба запитати в них. І сьогодні ми це питання не обговорювали», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що Росія завжди, навіть якщо між сторонами виникали спірні питання в господарській сфері, підтримувала Білорусь на зовнішній арені.

«Виходили з того, що ми з Білорусією створюємо єдину Союзну державу. Я так своїм колегам і казав: «Ви в наші відносини не лізьте». І, врешті-решт, це загальносвітова практика. Білоруський народ сам визначиться і з внутрішнім політичним режимом, і з іншими проблемами, які ви перед ними ставите», - сказав В.ПУТІН.

«Тому мені питання російської громадськості зрозумілі. У Росії, справді, чекали, що Білорусь швидко, енергійно та ефектно підтримає Росію з цього питання. Так, дійсно, цього не відбувається, ми бачимо», - підкреслив він.

В.ПУТІН також повідомив, що РФ завжди виступала за нормалізацію відносин Білорусі із західними сусідами і США.

«І якщо це відбуватиметься хоча б на цьому грунті - ну, вже є якийсь позитивний ефект, і дякувати Господу. Тому що, врешті-решт, Білорусь для нас близька держава, ми будуємо Союзну державу, єдиний економічний простір. Нормалізація відносин Білорусії із західним співтовариством цього варте», - сказав він.

В.ПУТІН також зазначив, що МВФ надав Білорусі кредити на суму понад 3 млрд. дол., де є російська участь.

«Є, правда, і позиція Кіси Вороб’янінова, який говорив, що існують проблеми, за якими «торг недоречний». В цілому, я поділяю позицію Кіси. Але зрештою це те питання, яке відноситься до суверенного права Білоруської держави, і це суверенне право формулюється законно обраним Президентом - ЛУКАШЕНКОМ Олександром Григоровичем», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, незалежність Абхазії і Південної Осетії визнали Росія, Нікарагуа, Венесуела і карликова держава Науру.