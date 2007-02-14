Що заважає Україні підписати угоди з Європолом і Євроюстом

Україна зможе підписати угоди про співпрацю з Європолом та Євроюстом лише після ратифікації Конвенції про захист персональних даних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам у Брюсселі директор Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України Олена ЗЕРКАЛЬ.

Зараз, за її словами, йде узгодження в українських міністерствах і відомствах проекту угоди з Європолом, однак ця угода має лише стратегічний характер.

“Оперативну угоду ми зможемо укласти тільки після того як ратифікуємо Конвенцію про захист персональних даних і протокол до неї, приймемо відповідне законодавство. З цим пов’язано і підписання угоди з Євроюстом”, - сказала представник Міністерства юстиції України.

Вона зазначила, що оперативна співпраця з Європолом та Євроюстом дала б можливість Україні швидше розкривати кримінальні справи, що мають транскордонний характер.

Л.ЗЕРКАЛЬ також зазначила, що український парламент вже спробував прийняти закон “Про захист персональних даних”, однак цей закон був ветований Президентом України.

“Тут можна сперечатися, хоча закон, дійсно, недосконалий, але з ним можна було працювати, бо там ще рік був до початку його застосування. Зараз парламент спробує подолати вето, подивимось, що з цього вийде”, - сказала Л.ЗЕРКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон „Про захист персональних даних” 9 січня 2007 року. 30 січня Президент повернув для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про захист персональних даних» зі своїми пропозиціями.