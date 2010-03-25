Арабські країни розробили "План врятування Єрусалима"

Арабські країни розробили "План дій з врятування Єрусалиму", який буде представлений на затвердження лідерам арабських держав на саміті в Лівії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на єгипетські ЗМІ.

План передбачає, зокрема, створення спеціальної комісії в рамках Ліги арабських держав, яка "зафіксує всі дії Ізраїлю із зміни демографічної ситуації в Єрусалимі, захоплення власності арабського населення, зокрема будинків палестинців".

Потім ця комісія підготує звернення до Міжнародного суду ООН і Міжнародного кримінального суду, а також до інших судів, зокрема національних, "які мають повноваження на переслідування Ізраїлю за порушення прав палестинців".

Арабські країни також мають намір збільшити до 500 мільйонів доларів фінансування Фонду Єрусалиму, через який одержують допомогу палестинські жителі цього міста.

План передбачає скликання спеціальної конференції під егідою ЛАГ, на якій обговорюватимуться питання реалізації цього плану, підтримка арабської присутності в Єрусалимі. Планується також проведення "тижня Єрусалиму в арабських ЗМІ".

Арабським дипломатам в ООН буде доручено добитися проведення спеціальних засідань міжнародної організації для обговорення ізраїльських дій.

Як очікується, арабські лідери затвердять цей план на саміті в лівійському місті Сірт 28 березня.