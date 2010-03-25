Російсько-американський договір щодо СНО виходить на фінішну пряму

Росія і США підпишуть новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) 8 квітня в столиці Чехії Празі.

Як передає Радіо «Свобода»,офіційні представники Москви і Вашингтона заявляють, що основні положення документа узгоджено. Повідомляється, що остаточні деталі договору президенти Росії і США Дмитро МЕДВЕДЄВ і Барак ОБАМА обговорять найближчого дня.

Як повідомляв УНІАН, термін Договору СНО-1, що діяв з 1994 року, минув 5 грудня 2009 року.

Влітку 2009 року президенти США і Росії підписали рамкову угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, що підтвердило наміри двох країн укласти новий договір.

Також вони доручили зафіксувати в новому договорі скорочення боєзарядів до 1500-1675 одиниць, а граничні рівні для стратегічних носіїв - у межах 500-1100 одиниць.

У зв`язку із завершенням терміну дії договору Росія і США у спільній заяві підтвердили 4 грудня 2009 р. гарантії безпеки Україні, Казахстану і Білорусі як неядерним країнам.

Попередній договір зобов`язував Москву і Вашингтон скоротити стратегічні ядерні сили з 10 тисяч боєголовок у кожної із сторін до 6 тисяч.

На початку березня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував Росії в Києві підписати новий російсько-американський договір про стратегічні наступальні озброєння.