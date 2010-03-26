Охорона відбила піратську атаку на контейнеровоз з українцями

Озброєна охорона відбила піратську атаку на контейнеровоз з громадянами України.

Як повідомляє Інтернет-видання «Морской бюллетень-Совфрахт», 25 березня сомалійські пірати атакували контейнеровоз Africa Star, напад стався на відстані 350 миль від узбережжя Сомалі в Індійському океані. На борту судна перебувала озброєна охорона, вона відповіла вогнем на вогонь, після перестрілки пірати відступили, судно прослідувало за призначенням. Про постраждалих серед екіпажу і охорони невідомо, як і про постраждалих серед піратів.

Майже рік тому, 4 квітня 2009 р., судно також було атаковане піратами, атака тривала 7 годин, по судну вели вогонь, проте йому вдалося відірватися від гонитви.

Судно працює на лінії із заходами до портів Східної Африки і ПАР, і постійно ходить небезпечними водами. У складі екіпажа, найімовірніше, є громадяни Болгарії (3), Румунії (1) і України (6).

Контейнеровоз Africa Star – дедвейт 26152 тонни, побудовано 1988 року, прапор Ліберія, оператор Therica Shipping Corp.