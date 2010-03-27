На виборах в Іраку перемогла опозиція

00:22, 27 березня 2010
Світ
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На два голоси більше

Опозиційний блок колишнього прем`єр-міністра Іраку Іяда Аллаві переміг на парламентських виборах в країні - про це свідчать офіційні підсумки голосування, підведені 26 березня, повідомляє AFP.

Блок Аллаві одержав 91 місце в парламенті. що на два більше, ніж у альянсу "Держава закону", очолюваного нинішнім прем`єр-міністром Нурі Аль-Малікі. Третє місце посів Національний іракський альянс з 70 депутатськими мандатами. "Курдистанія", об`єднання двох курдських блоків, одержала 43 місця. Всього в іракському парламенті 325 місць.

Переможець виборів уже заявив, що готовий співробітничати з рештою всіх сил при формуванні нового уряду. Щоб зайнятися кабінетом міністрів, Аллаві необхідно створити коаліцію мінімум з 136 депутатів. Якщо йому не вдасться сформувати парламентську більшість за 30 днів, президента Іраку, який сам призначається депутатами, довірить це лідерові іншого блоку.

Лента.ру

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