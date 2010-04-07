Молдова заявляє, що українські прикордонники більше не потрібні

Україна і Молдова досягли домовленості про те, що мобільний пост Держприкордонслужби України буде прибраний з 7-кілометрової прикордонної ділянки дороги «Одеса-Рені» у села Паланка.

Як передає кореспондент УНІАН, заяву про це оприлюднив заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Андрій ПОПОВ, уточнивши, що ці домовленості стали реальністю «з урахуванням рекомендацій місії EUBAM», і тепер жителям Паланки не знадобляться спецпропуски для пересування трасою «Одеса-Рені» і доступу до своїх сільгоспугідь.

А.ПОПОВ також констатував, що, згідно з Конституцією, територія Республіки Молдова є невідчужуваною.

Прокоментувати оприлюднену позицію МЗС Молдови у Представництві МЗС України в Одесі не змогли, не дали будь-яких коментарів і в МЗС України. «Позиція МЗС України з цього приводу буде оприлюднена пізніше», - відповів на запит УНІАН представник МЗС Сергій САЄНКО.

Як повідомлялося, в 1999 році між Україною і Республікою Молдова була досягнута домовленість про обмін територіями, згідно з якою Україна надала Молдові ділянку берега на Дунаї для будівництва Джурджулештського річкового порту, а Молдова, у свою чергу, зобов`язувалася передати Україні ділянку автодороги в околицях села Паланка і земельну ділянку, якою проходить автотраса.

Проте фактично молдавська сторона досі повністю не виконала своїх зобов`язань. 7-кілометрову ділянку автодороги «Одеса-Рені» Кишинів передав Києву, а передача земельної ділянки під нею не виконана до сьогодні. Хоча в лютому 2010 року тодішній керівник МЗС України Петро ПОРОШЕНКО заявив, що Республіка Молдова, ймовірно, у місячний термін завершить передачу Україні земельної ділянки під автотрасою.

Тим часом заступник голови Одеської облдержадміністрації Іван ЧЕРБАДЖІ, який брав участь у перманентних переговорах сторін щодо обміну територіями, заявив 17 березня, що фактично Молдова відмовляється виконувати зобов`язання щодо передачі Україні ділянки під автотрасою, прикриваючись «інтересами жителів села Паланка», а також прикриваючись «труднощами», які нібито можуть виникнути при перетині кордону.

В зв`язку з цим І.ЧЕРБАДЖІ оприлюднив позицію української сторони, яка висловила готовність «ввести для жителів цього села спрощений механізм перетину держкордону».