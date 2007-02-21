У Новосибірській області невідомі спалили будинок священика

У селі Посівна Новосибірській області невідомі підпалили будинок місцевого священнослужителя отця Дмитра Сташенка, повідомив у середу РІА новості керівник інформаційного центру з питань сектантства при новосибірському соборі Олександра Невського Олег Заєв.

За його словами, під час спалаху в будинку, який повністю вигорів, знаходився сам священнослужитель, його дружина і четверо дітей, молодшому з яких менше року.

"Через вікно отець Дмитро евакуював дітей і вибрався сам з дружиною. За наявними даними, при пожежі сім`я священнослужителя не постраждала, проте сам отець Дмитро отримав обмороження ніг, оскільки йому довелося бігти по снігу босоніж", - сказав Заєв.

Він повідомив, що сім`я священнослужителя тимчасово розміщена в будинку однієї з прихожанок храму в ім`я святого великомученика і цілителя Пантелєймона, настоятелем якого є отець Дмитро.

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