У Польщі призначено в.о. керівника канцелярії президента
Замість загиблого в авіакатастрофі
Виконуючий обов`язки президента Польщі, спікер Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ у неділю призначив в.о. керівника канцелярії глави держави Яцека МІХАЛОВСЬКОГО, передає РІА “Новости”.
Керівник канцелярії глави держави Владислав Стасяк трагічно загинув в авіакатастрофі літака президента Польщі під Смоленськом.
Першим завданням Яцека МІХАЛОВСЬКОГО стане організація всіх заходів, пов`язаних з похоронами загиблого президента Леха Качиньського.
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Загиблих керівників Збройних сил замінили їх перші заступники або начальники штабів:
голову Генерального штабу Франтішека Гонгора - генерал-лейтенант Мечислав Стаховяк;
головнокомандувача Сухопутних військ Тадеуша Бука - дивізійний генерал Едвард Грушка;
головнокомандувача Військово-морським флотом Анджея Карвету - віце-адмірал Вальдемар Глушко;
командувача Військово-повітряних сил Анджея Бласика - дивізійний генерал Кшиштоф Заленський;
командувача Військами спеціального призначення Влодзімежа Потасинського - бригадний генерал Марек Ольбрихт;
голову Оперативного командування Броніслава Квятковського - дивізійний генерал Єжі Міхаловський;
командувача гарнізоном Варшави Казімежа Гилярського - полковник Веслав Грудзинський.