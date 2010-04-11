У Польщі призначено в.о. керівника канцелярії президента

21:16, 11 квітня 2010
Світ
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Замість загиблого в авіакатастрофі

Виконуючий обов`язки президента Польщі, спікер Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ у неділю призначив в.о. керівника канцелярії глави держави Яцека МІХАЛОВСЬКОГО, передає РІА “Новости”.

Керівник канцелярії глави держави Владислав Стасяк трагічно загинув в авіакатастрофі літака президента Польщі під Смоленськом.

Першим завданням Яцека МІХАЛОВСЬКОГО стане організація всіх заходів, пов`язаних з похоронами загиблого президента Леха Качиньського.

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Загиблих керівників Збройних сил замінили їх перші заступники або начальники штабів:

голову Генерального штабу Франтішека Гонгора - генерал-лейтенант Мечислав Стаховяк;

головнокомандувача Сухопутних військ Тадеуша Бука - дивізійний генерал Едвард Грушка;

головнокомандувача Військово-морським флотом Анджея Карвету - віце-адмірал Вальдемар Глушко;

командувача Військово-повітряних сил Анджея Бласика - дивізійний генерал  Кшиштоф Заленський;

командувача Військами спеціального призначення Влодзімежа Потасинського - бригадний генерал Марек Ольбрихт;

голову Оперативного командування Броніслава Квятковського - дивізійний генерал Єжі Міхаловський;

командувача гарнізоном Варшави Казімежа Гилярського - полковник Веслав Грудзинський.

 

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