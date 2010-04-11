У Польщі призначено в.о. керівника канцелярії президента

Замість загиблого в авіакатастрофі

Виконуючий обов`язки президента Польщі, спікер Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ у неділю призначив в.о. керівника канцелярії глави держави Яцека МІХАЛОВСЬКОГО, передає РІА “Новости”. Керівник канцелярії глави держави Владислав Стасяк трагічно загинув в авіакатастрофі літака президента Польщі під Смоленськом. Першим завданням Яцека МІХАЛОВСЬКОГО стане організація всіх заходів, пов`язаних з похоронами загиблого президента Леха Качиньського. *** Загиблих керівників Збройних сил замінили їх перші заступники або начальники штабів: голову Генерального штабу Франтішека Гонгора - генерал-лейтенант Мечислав Стаховяк; головнокомандувача Сухопутних військ Тадеуша Бука - дивізійний генерал Едвард Грушка; головнокомандувача Військово-морським флотом Анджея Карвету - віце-адмірал Вальдемар Глушко; командувача Військово-повітряних сил Анджея Бласика - дивізійний генерал Кшиштоф Заленський; командувача Військами спеціального призначення Влодзімежа Потасинського - бригадний генерал Марек Ольбрихт; голову Оперативного командування Броніслава Квятковського - дивізійний генерал Єжі Міхаловський; командувача гарнізоном Варшави Казімежа Гилярського - полковник Веслав Грудзинський.

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