Консерватори одержують переконливу перемогу на виборах в Угорщині

За даними національної виборчої комісії Угорщини, консервативна партія Fidesz лідирує в першому турі парламентських виборів у країні, набираючи 52,8% голосів виборців. Слідом за консерваторами йдуть соціалісти з 19,3% голосів, а праворадикальна партія "За кращу Угорщину" (Jobbik) закріплює за собою третій рядок з 16,7%. Найменший відсоток голосів в першому турі одержали ліберали, які набрали лише 7,42% голосів виборців, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters. Всього підраховано 99,2% бюлетенів.

Таким чином, за підсумками першого туру, за консерваторами закріплюються 206 з 386 місць в угорському парламенті. Крім того, 28 місць відходять соціалістам, а 26 - праворадикалам. Володарі решти 121 крісла за угорським законодавством визначаться на другому турі виборів, наміченому на 25 квітня.