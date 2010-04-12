У Москві ідентифікували тіло Марії Качинської

15:08, 12 квітня 2010
Світ
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До Варшави доправлять завтра

У Москві ідентифіковано тіло дружини Президента Леха Качинського Марії Качинської.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в ефірі телеканалу TVN24 міністр президентської канцелярії Яцек САСІН.

"Щойно отримали інформацію, що тіло було ідентифіковане", - сказав він.

Я.САСІН повідомив, що тіло М.Качинської планується доставити до Варшави завтра.

 

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