У Москві ідентифікували тіло Марії Качинської
15:08, 12 квітня 2010Світ
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До Варшави доправлять завтра
У Москві ідентифіковано тіло дружини Президента Леха Качинського Марії Качинської.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в ефірі телеканалу TVN24 міністр президентської канцелярії Яцек САСІН.
"Щойно отримали інформацію, що тіло було ідентифіковане", - сказав він.
Я.САСІН повідомив, що тіло М.Качинської планується доставити до Варшави завтра.
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