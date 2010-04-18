Ангела Меркель не полетить на похорон Леха Качинського

Канцлер ФРН Ангела Меркель відмінила свої плани відвідати в неділю Польщу для участі в церемонії похорону президента Леха Качинського з огляду на хмару попелу, що поширюється від ісландського вулкана, повідомляє у суботу агентство Франс Прес з посиланням на заяву прес-служби уряду.

Меркель мала в п`ятницю повернутися до Берліна з поїздки до США, але мусила летіти до португальської столиці Ліссабон через закриття німецьких аеропортів. У суботу канцлер вилетіла до Риму, звідки автомобілем виїхала до Німеччини.

Похорон подружжя Качинських, нагадує РІА "Новости", відбудеться в неділю на території королівського замку Вавель у Кракові. У церемонії прощання збираються взяти участь лідери багатьох країн світу. Як повідомила канцелярія президента Польщі, похорон не буде перенесений на пізніший термін, навіть якщо через погодні умови іноземні делегації не зможуть в неділю прибути до Кракова.