Лідери Франції та Великої Британії відмінили поїздку до Польщі

Президент Франції Ніколя Саркозі відмінив свою поїздку до Польщі для участі в церемонії похорону польського президента Леха Качинського в Кракові через хмару попелу, що поширюється від ісландського вулкана.

Як повідомили представники Єлісейського палацу, при ухваленні рішення враховувалися "екстраординарні метеорологічні умови, що паралізували повітряне сполучення над більшою частиною Європи", передає Бі-бі-сі.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд і принц Чарльз також відмінили поїздку до Польщі. Представники офіційною службі принца відзначили, що це "дуже сумна звістка", проте питання безпеки вимагають відмінити візит, передає Associated Press.