НАТО вважає двосторонньою справою угоду про ЧФ

Офіційний представник НАТО Джеймс Аппатурай назвав "двосторонньою справою" угоду про пролонгацію перебування Чорноморського флоту (ЧФ) Росії в Криму.

"Ми дізналися про це з повідомлень ЗМІ. Це двостороння справа Росії і України, які є партнерами НАТО", - сказав Аппатурай РІА “Новости”.

Президенти Росії та України Дмитро Медведев і Віктор Янукович в середу підписали угоду, що продовжує перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з можливістю подальшої пролонгації ще на п`ять років. Угода має бути ратифікована парламентами двох країн.