Ліві демократи знайшли заміну загиблому кандидату в президенти Польщі

Союз лівих демократів (СЛД) висунув офіційним кандидатом на пост президента Польщі свого лідера Гжегожа Наперальського (Grzegorz Napieralski), повідомляє TVP.

"Я погодився, тому що хочу довести людям, що політика може бути різною. Не хотілося б, щоб ми поверталися до старих звичок і стандартів", - заявив Наперальськbй. При цьому він підкреслив, що продовжуватиме лінію свого попередника Єжи Шмайдзіньського (Jerzy Szmajdzinski).

Шмайдзіньський, який раніше був кандидатом від СЛД в президенти, 10 квітня 2010 року загинув в авіакатастрофі під Смоленськом. У числі інших в цій катастрофі загинув президент Польщі Лех Качинський.

Перший тур дострокових виборів президента Польщі призначений на 20 червня. Якщо жоден з кандидатів не отримає підтримки 50 відсотків виборців, 4 липня пройде другий тур, куди вийдуть двоє претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів.

Лента.ру