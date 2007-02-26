НАТО задоволена реформами в Грузії

НАТО виражає задоволення проведеними в 2006 році реформами у сфері оборони Грузії. Про це йдеться в інтерв`ю директора департаменту оборонної політики і планування директорату планування озброєних сил НАТО Френка Боланда.

"Безліч змін, проведених в міністерстві оборони Грузії минулого року особливо потрібні і важливі. Значні зміни було здійснено з точки зору розвитку інфраструктури, побудовано нові військові бази, шпиталі і житлові будинки для військовослужбовців", - цитує агентство Новости-Грузія Боланда.

За його словами, "великі інфраструктурні проекти дають Грузії можливість ліквідовувати те, що дісталося країні в спадок і що абсолютно не відповідає сучасним стандартам".

"Для здійснення цих проектів виділено солідні суми, і процес має бути завершений", - сказав Боланд.

Він зазначив, що здійснено багато важливих позитивних змін.

"Але є питання, яким має бути приділено більше уваги, наприклад, це довгострокове планування військового бюджету і питання обмундирування", - додав глава департаменту.

Він вказав, що "поточний процес переходу Збройних сил Грузії на професійну систему вимагає формування ефективної системи управління персоналом, що у свою чергу передбачає залучення необхідного контингенту до збройних сил".

Боланд підкреслив, що "Грузія повинна використовувати сьогодні всі можливості для свого розвитку, що буде кроком вперед і дуже допоможе майбутнім поколінням".

Оціночна місія НАТО побувала минулого тижня в Грузії з п`ятиденним візитом. Делегацію очолював Френк Боланд. Метою візиту було вивчення і представлення оцінок виконання Грузією зобов`язань в рамках IPAP (План дій індивідуального партнерства з НАТО) в рамках PARP (Процес планування і огляду НАТО).

РІА Новости