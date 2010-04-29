Лукашенко: іншого президента все одно треба буде знайти

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО не виключає існування сценаріїв з ускладнення проведення в країні чергових виборів глави держави, які повинні відбутися на початку 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, таке припущення О.ЛУКАШЕНКО висловив напередодні журналістам під час своєї робочої поїздки регіонами, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.

"Попереду у нас основна кампанія, дуже важка кампанія. Якщо в цій кампанії доведеться брати участь чинному Президентові, то вона ще важчою буде. Ви бачите, комусь тут не подобається чинний Президент - і на Заході, і на Сході. Природно, руки сверблять, хочеться сюди влізти. Я щодо цього не дуже переживаю, просто вам кажу - розслаблятися не треба", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Разом з тим, Президент Білорусі зізнався: "Я вже, чесно кажучи, натрудився. Якщо ви знайдете іншого Президента, то страху не буде. Все одно рано чи пізно його треба буде знайти. Якщо знайдете - добре".

О.ЛУКАШЕНКО вважає, що події в Киргизстані є підтвердженням його припущень. "Ось цього нам не треба. Якщо хтось аплодує і радіє, то тільки не киргизський народ, бо такі революції відкидають державу і народ у своєму розвиткові на багато років назад. А хто все це витягуватиме на своїх плечах? Ви, народ", - попередив він.

Президент Білорусі впевнений, що "не варто заспокоюватися і зупинятися, тому що несподівано вдарить з того боку, з якого не чекаєш".

Як повідомляв УНІАН, О.ЛУКАШЕНКО з 1994 року є беззмінним керівником Білоруської держави.

Відповідно до національного законодавства Білорусі, чергові вибори Президенти повинні відбутися не пізніше лютого 2011 року. Нині Основний Закон Білорусі не обмежує права чинного Президента багато тазів балотуватися на посаду глави держави.