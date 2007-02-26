Більшість європейців не вірять владі, але почуваються щасливими (опитування)

Більшість громадян країн-членів Європейського Союзу не вірять політичним інституціям своїх країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені сьогодні результати опитування, проведеного у листопаді-грудні 2006 року.

Згідно з результатами, найбільший рівень довіри мають місцеві ради – 49% респондентів заявили, що вірять їм, 42% - що не вірять і 9% - не знають.

Водночас, вірять національному парламенту лише 31% респондентів, 62% - не вірять; вірять національному уряду – також 31% респондентів, а не вірять – 62%. Найнижчий рівень довіри у політичних партій, їм вірять лише 20% опитаних, а не вірять – 73%.

Водночас 87% жителів країн-членів Європейського Союзу вважають себе щасливими.

Найбільше щасливих людей живе у Данії (97%), Нідерландах (95%) та Бельгії, Ірландії і Швеції (по 94%).

Найменше щасливих людей, за даними опитування, проживає у Литві (74% вважають себе щасливими), Латвії (72%) та Угорщині (68%).

При цьому дуже щасливими вважають себе лише 26%. Найбільше дуже щасливих людей живе у Данії (49% опитаних), Ірландії (46%) та Нідерландах (43%), а найменше – у Литві (13%), Естонії та Латвії (по 12%), у Словаччині (10%).

Згідно з результатами опитування, найбільше задоволені європейці своєю квартирою або будинком – 92% опитаних. 87% респондентів задоволені своїм щастям, 86% - умовами життя, 85% - впевненістю у збереженні робочого місця.

Найменше задоволені європейці рівнем безпеки – 70%, можливостями для відпочинку – 60%, впевненістю в отриманні пенсії – 42% та впевненістю у можливості знайти роботу в своєму регіоні – 38%.

70% європейців почуваються у безпеці, коли їм доводиться йти пішки у темряві.

Згідно з результатами опитування, найбільш безпечно почуваються громадяни Нідерландів – 88%, Данії – 85% та Швеції – 83%.

Вище середньої впевненість у безпеці також у громадян Франції, Люксембургу, Бельгії, Австрії, Німеччини, Мальти, Кіпру та Португалії.

Найменше почуваються у безпеці жителі Литви – 45% опитаних, Греції – 59% та Словаччини – 60%.

Опитування проводилося TNS Opinion & Social з 17 листопада по 19 грудня. Загалом було опитано 26 тисяч 755 європейців старше 15 років. Похибка вибірки становить від 1,9% до 3,1%.