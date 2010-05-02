Світовий конгрес українців закликає депутатів звернутись до КС

Світовий конґрес українців закликає депутатів Верховної Ради України оскаржити в Конституційному Суді України неконституційність угоди про Чорноморський Флот та закону про її ратифікацію. Про це йдеться у повідомленні Світового конґресу українців.

Як зазначається у повідомленні, як угода про Чорноморський флот, так і її ратифікація, суперечать чинній Конституції України, у статті 17 якої чітко говориться, що на території України не допускається розташування іноземних військових баз. Окрім того, згідно з Конституцією України, укладення міжнародних договорів України належить до “актів Президента України” (стаття 106, п. 3), а закони про ратифікацію таких договорів - до “законів та інших правових актів Верховної Ради України” (стаття 85, п. 32). Такі акти Президента та закони Верховної Ради підлягають розгляду Конституційним Судом України за зверненням “не менш як сорока п`яти народних депутатів України” (стаття 150, п. 1).

“Світовий конґрес українців закликає депутатів Верховної Ради України скористатися своїм конституційним правом та оскаржити в Конституційному Суді України неконституційність угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту на території України та закону про її ратифікацію,” - заявив президент Світового конґресу українців Євген ЧОЛІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Верховна Рада України, незважаючи на опір депутатів від опозиції, ратифікувала угоду з РФ про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років – до 2042 року. Угоду було ратифіковано через 6 днів після її підписання – 21 квітня – фактично без будь-якого обговорення або експертного аналізу, всупереч рекомендації Комітету ВР у закордонних справах. За ухвалення відповідного рішення проголосували картки 236 народних депутатів.

29 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України “Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України”.