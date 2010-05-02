У центрі Нью-Йорка горів автомобіль з бомбою

Автомобіль, через який довелося евакуювати людей з нью-йоркської площі Таймс-сквер цієї ночі, був замінований, але вибуховий пристрій з якоїсь причини не спрацював, повідомляє Лента.ру.

Перехожі звернули увагу, що з припаркованого Nissan Pathfinder ішов дим. Коли пожежники ліквідували займання, вони побачили на задньому сидінні підозрілі предмети.

За версією поліцейського управління міста, "...вибуховий пристрій виявив кінний поліцейський. Він побачив у багажнику припаркованого позашляховвика Nissan Pathfinder металеву коробку, з якої йшов дим. Поліцейський викликав підмогу. У результаті виявилось, що в машині, припаркованій між 7-ою і 8-ою авеню на Бродвеї, знаходилася бомба. У машині знайдені елементи вибухового пристрою, включаючи балони з пропаном, якийсь чорний порошок, бензин і годинниковий механізм", - цитує представника поліції РІА "Новости".

Як зазначає сайт газети New York Post, вже встановлено, що номерні знаки автомобіля закріплені за Ford F-150 з Коннектікуту.

Поліція підозрює, що машина була приготована для здійснення теракту.